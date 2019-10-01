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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الداش كوين يبدأ بإيجابية – تحليل - 01-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الداش كوين بإيجابية في الجلسات الأخيرة، ونلاحظ أن السعر شكّل قاعين على المدى اللحظي، مما يشير إلى أن المجال مفتوح لتحقيق مكاسب محتملة خلال الجلسات القادمة، ونتوقع استهداف مناطق 80.00 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر إلى 93.13 بشكل رئيسي.
وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم، ما لم ينخفض السعر ليكسر مستوى 64.40 والثبات بإغلاق يومي دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.00 والمقاومة 80.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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