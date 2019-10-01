شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يخترق المقاومة – تحليل - 01-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر اللايتكوين اختراقاً لمقاومة القناة التصحيحية الهابطة ويستقر فوقها، ليقدّم إشارات على توجه السعر للتعافي خلال الجلسات القادمة، في طريقه لزيارة مستوى 70.00 مبدئياً.

لذلك، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفشل بتجاوز حاجز 58.55 وكسر مستوى 52.00 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للانخفاض من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 52.00 والمقاومة 70.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد