شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم يحقق مكاسب إضافية – تحليل - 01-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الإيثريوم تداولات إيجابية ليصل إلى المقاومة المحورية 189.90، بالتزامن مع فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي، بانتظار تحفيز السعر على الارتداد هبوطاً لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي يتواجد هدفه الأول عند 149.10.

من هنا، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 189.90.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 150.00 والمقاومة 200.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط