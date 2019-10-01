شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف..تضاعف إيرادات شركات قطاع الأعمال من 50.8 إلى 102 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت شركات قطاع الأعمال العام ،طفرة كبيرة العام المالى 2017-2018 ،مقارنة بالعام المالى 2013-2014.

وبحسب البيانات الرسمية ،فإن الإيرادات ارتفعت من 50.8 مليار جنيه فى العام المالى 2013-2014 ، إلى 102 مليار جنيه العام المالى 2017-2018، بحسب الانفوجراف المنشور على الموقع الرسمى لمركز معلومات قطاع الأعمال العام.

مما يذكر أن وزارة قطاع الأعمال أعدت خطة للقضاء على خسائر 26 شركة خاسرة أغلبها شركات صناعية، وشملت عدة بدائل منها عمرات جسيمة مثال ذلك شركات الأسمدة وراكتا للورق، وتحديث كامل للمصانع مثال ذلك شركة الدلتا للصلب، وتحديث كامل بدخول شريك فنى مثال ذلك شركة النصر للسيارات وشركة النقل والهندسة، على أن يكون الإغلاق آخر البدائل حال انعدام الجدوى الاقتصادية مثال ذلك شركة القومية للأسمنت.

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كما تم تجميع كافة الفرص الاستثمارية فى شركات قطاع الأعمال العام بغرض عرضها على المستثمرين المحليين والأجانب، وتم إرسالها إلى الوزارات المعنية ومنها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وزارة الصناعة والتجارة / التمثيل التجارى.



تطور الايرادات

وتتبع 125 شركة قطاع الأعمال العام ،وانخفض العدد حاليا الى 118 شركة حاليا ، نتيجة الدمج والتصفية والانتقال لقانون 159 من قانون 203 ، وتتبع الشركات 8 شركات قابضة .