شكرا لقرائتكم خبر عن تأسيس 11.4 ألف شركة فى النصف الأول العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بوزارة الاستثمار، إنه تم تأسيس 11412 شركة ،خلال الفترة من يناير إلى نهاية يونيو 2019 ، مؤكدا أن الوزارة نجحت فى تقليل مدة تأسيس الشركات من خلال تقديم 67 خدمة فى مركز خدمات المستثمرين ،وقللت كذلك وقت تأسيس الشركات لساعتين.

أضاف المصدر لـ " الخليج 365" أن عدد الشركات التى تم تأسيسها يزيد عن الشركات التى تم تأسيسها خلال نفس الفترة العام الماضى، حيث تم تأسيس 10945 شركة، لافتا أن القطاعات الخدمية والصناعية والانشائية تصدرت أعلى الشركات خلال الفترة المذكورة .

كان المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قال لـ " الخليج 365" فى تصريحات سابقة ، أنه منذ افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمركز خدمات المستثمرين فى 21 فبراير 2018 ، حتي 25 سبتمبر الجارى ،تم تأسيس 33.390 ألف شركة جديدة ، برؤوس أموال بلغت 95.793 مليار جنيه والمدفوع من رؤس الأموال يبلغ 10.806 مليار جنيه.