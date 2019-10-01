شكرا لقرائتكم خبر عن "أدنوك للتوزيع" تقر توزيعات مرحلية بـ 1.194 مليار درهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أقر مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع" المدرجة بسوق أبوظبي المالي توزيع أرباح مرحلية للعام 2019 بقيمة 1.194 مليار درهم (9.55 فلس للسهم)، وهو ما يعادل 325 مليون دولار أميركي، لصالح حاملي أسهم الشركة.

وبحسب بيان للشركة اطلعت عليه"أخبار اليوم" فإن ذلك هو الجزء الأول من توزيعات الأرباح للعام، والذي تتوقع الشركة أن يتم من خلاله توزيع أرباح بقيمة 2.39 مليار درهم (19.10 فلس للسهم) للعام 2019.

وهو ما يعكس زيادة بنسبة 62% مقارنة بتوزيعات الأرباح العام الماضي التي بلغت 1.74 مليار درهم (11.76 فلس للسهم).

ومن المتوقع أن يتم دفع الجزء الثاني من توزيعات الأرباح للعام 2019 في شهر أبريل 2020، وذلك وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المقررة وتوصية مجلس إدارة الشركة.

جدير بالذكر أن سياسة توزيع الأرباح الجديدة تهدف لزيادة توزيعات الأرباح، بدءاً من العام الجاري، من خلال توزيع أرباح سنوية للسنة المالية 2019 بقيمة 2.39 مليار درهم، أي ما يعادل 19.10 فلس للسهم الواحد وبزيادة قدرها 62% مقارنةً بالعام 2018.

وتتضمن السياسة توزيع أرباح سنوية للعام المالي 2020 بقيمة 2.57 مليار درهم، أي ما يعادل 20.57 فلس للسهم الواحد، بزيادة قدرها 75% مقارنةً بالعام 2018، بالإضافة إلى توزيع أرباح بحد أدنى يبلغ 75% وذلك من الأرباح القابلة للتوزيع، ابتداءً من العام 2021 وما يليه.

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وتتوقع شركة أدنوك للتوزيع المضي قُدماً في توزيع نصف الأرباح السنوية في شهر أكتوبر من العام الجاري، وتوزيع النصف المتبقي من الأرباح في أبريل من العام الذي يليه.

وتعكس السياسة الجديدة ثقة حاملي الأسهم في الشركة، والتي تأتي مدعومة بالميزانية العمومية الممتازة والتدفقات المالية القوية التي حققتها الشركة من خلال الأداء المالي الجيد في العام 2018.

بينما ستستمر الشركة في تقديم الأداء القوي، حيث سجّلت صافي ربح بقيمة 1.17 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2019، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 4.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

يشار إلى أنه يحق لحاملي أسهم شركة أدنوك للتوزيع الذين تم تسجيلهم حتى تاريخ 9 أكتوبر 2019 (تاريخ التسجيل) الحصول على توزيعات الأرباح المرحلية.

ويعني ذلك أن آخر يوم يسمح فيه بشراء الأسهم وتحقيق شروط التأهل للحصول على توزيعات الأرباح هو 7 أكتوبر 2019، بينما ستتم عملية دفع الأرباح فعلياً خلال فترة 30 يوماً من تاريخ موافقة مجلس إدارة الشركة.

وكانت الجمعية العمومية لشركة "أدنوك للتوزيع" قد وافقت في شهر أبريل الماضي على سياسة جديدة لتوزيع الأرباح، يتم بموجبها توزيع أرباح سنوية عن السنة المالية 2019 بقيمة 2.39 مليار درهم بواقع 0.1910 درهم للسهم، وتوزيع أرباح سنوية للعام المالي 2020 بواقع 0.2057 درهم للسهم، بالإضافة إلى توزيع أرباح بحد أدنى يبلغ 75% من الأرباح القابلة للتوزيع للأعوام 2021 وما يليها.