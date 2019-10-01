شكرا لقرائتكم خبر عن "أدنوك" و"أو سي آي" تستكملان اتفاقية تأسيس "فرتيجلوب" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "أو سي آي إن في" وشركة "بترول أبوظبي الوطنية" (أدنوك)، إنجاز اتفاقية شراكة استراتيجية يتم بموجبها دمج أصول "شركة أدنوك للأسمدة" في منصة شركة "أو سي آي" للأسمدة النيتروجينية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنشاء شركة رائدة على مستوى العالم.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"تقدّر الإيرادات السنوية للشركة الجديدة التي تحمل اسم "فرتيجلوب" ومقرها سوق أبوظبي العالمي وتباشر عملها، بنحو 1.7 مليار دولار أميركي، وذلك بحسب التقارير المبدئية لعام 2018.

وتعمل "أو سي آي" على تحقيق التكامل والدمج بين العمليات للشركة الجديدة بشكل كامل.

وتصبح "فرتيجلوب" أكبر منصة لتصدير الأسمدة النيتروجينية عالمياً، وأكبر مُنتج لها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بطاقة إنتاجية تبلغ خمسة ملايين طن من اليوريا، و1.5 مليون طن من الأمونيا القابلة للبيع.

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وتمتلك الشركة الجديدة أصولاً متطورة وحديثة، تدعمها بنية تحتية للتخزين والتوزيع، تتيح لها الوصول إلى الموانئ الرئيسة على البحر المتوسط، والبحر الأحمر، والخليج العربي. وتسهم مواقع الإنتاج والتوزيع المتكاملة في تعزيز التنوع الجغرافي للشركة وإمكانية وصولها إلى أسواق جديدة، بما يعود بالنفع على العملاء الجدد والحاليين.

وبعد استكمال اتفاقية الشراكة، ستركز "فرتيجلوب" على تحقيق الدمج بين أعمال الشركتين، من خلال الاستفادة من جوانب التكامل في الأعمال في المجالات التجارية والفنية.

وتطلع "أدنوك" من خلال التعاون مع (أو سي آي) إلى تطوير أعمالنا في مجال إنتاج الأسمدة النيتروجينية، بما يتيح الوصول إلى أسواق جديدة، ويحقق فوائد كبيرة لجميع العملاء".

وتتمتع المنصة الجديدة بوضع مالي قوي وإمكانات كبيرة لتحقيق النمو وخلق القيمة مستقبلاً بدعم وتوجيه من مساهميها الرئيسيين.

وبموجب الشراكة الاستراتيجية، سيتم دمج أصول الشركة المصرية للصناعات الأساسية، والشركة المصرية للأسمدة، وسورفيرت، وفرتيل (أدنوك للأسمدة سابقاً) تحت مظلة فرتيجلوب، المملوكة لشركتي أدنوك و(أو سي آي).