شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكو" تكشف عن عودة كامل طاقة الإنتاج منذ 25 سبتمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال إبراهيم البوعينين، الرئيس التنفيذي لوحدة التجارة التابعة لشركة أرامكو السعودية، إن أرامكو عادت بطاقة إنتاج النفط إلى مستوى ما قبل هجمات 14 سبتمبر على منشأتي نفط تابعتين للشركة.

وأبلغ البوعينين، بحسب "رويترز"، مؤتمرا في مدينة الفجيرة بالإمارات أن الطاقة استرجعت بالكامل في 25 سبتمبر. وأضاف أن إنتاج النفط عاد إلى مستواه "المستهدف".

ودفع استهداف الهجمات منشأتي بقيق وخريص التي اندلعت في سبتمبر الماضي، إلى طفرة في أسعار النفط جراء الحرائق والأضرار التي أوقفت 5.7 مليون برميل يوميا بما يعادل نصف إنتاج الخام بأكبر بلد مصدر للنفط في العالم.

لكن السعودية استطاعت المحافظة على إمدادات العملاء عند مستويات ما قبل الهجمات عن طريق السحب من مخزوناتها النفطية الضخمة وعرض أصناف أخرى من الخام من حقول مختلفة.

وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قد أعلن قبل أسبوعين عودة كامل "إمدادات" السعودية من النفط إلى مستوياتها في غضون 4 أيام، مؤكداً أن مقدار إنتاج وطاقة المملكة الإنتاجية من النفط ستعود إلى طبيعتها التي كانت عليها قبل الهجوم.

في الوقت نفسه تسعى ارامكو الى طرح جزء من اسهمها خلال الفترة الحالية، وقال ياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، في وقت سابق إن الطرح العام الأولي المزمع لشركة النفط الوطنية العملاقة سيكون جاهزاً خلال الاثني عشر شهرا القادمة وإن المملكة ملتزمة بالإدراج.

وقال رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبد الله القويز إن الهيئة تجري محادثات مع أرامكو السعودية ومستشاريها بشأن المتطلبات التنظيمية لإدراج شركة النفط العملاقة في سوق الأسهم المحلية.

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وتسعى السعودية في الوقت الحالي لطرح نحو 5% من أسهم أرامكو للبيع والذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.

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