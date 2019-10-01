شكرا لقرائتكم خبر عن 2.7 مليون طن حصيلة انتاج الزيت الخام والمكثفات والبوتاجاز خلال يوليو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن حجم إنتاج الزيت الخام والمكثفات والبوتاجاز خلال شهر يوليو الماضى، حيث بلغ 2.7 مليون طن ، موضحا أن حجم انتاج الزيت الخام والمكثفات والبوتاجاز بلغ 2.8مليون طن خلال شهر يوليو 2018.

يذكر أن قطاع البترول نجح خلال الفترة الماضية في الحفاظ على معدلات إنتاج الزيت الخام ومواجهة ظاهرة التناقص الطبيعى للآبار والحقول القديمة من خلال تنفيذ مشروعات وبرامج عمل مكثفة للبحث والاستكشاف والحفر وتنمية الآبار في المناطق الرئيسية المنتجة للزيت الخام، من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة وتحسين الأداء وزيادة كفاءة تسهيلات الإنتاج مع العمل على خفض تكلفة الإنتاج، مشيرة إلى أن متوسط الإنتاج من الزيت الخام والمتكثفات يبلغ حالياً حوالى 630 ألف برميل يومياً وأنه من المستهدف أن يصل إلى حوالى 690 ألف برميل يومياً في نهاية العام المالى الحالي.

كما تستهدف وزارة البترول، في إطار العمل على زيادة إنتاج البترول حيث تم اختيار بعض المناطق في عدد من القطاعات بمنطقة غرب المتوسط لاحتماليتها البترولية المرتفعة والإسراع في إسنادها للشركات العالمية الكبرى التي تمتلك كوادر وخبرات والتكنولوجيات الحديثة لتحقيق اكتشافات جديدة للبترول خاصة بعد الانتهاء من عمل المسح السيزمى ثنائى وثلاثى الأبعاد لهذه المناطق البكر.