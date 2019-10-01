شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 30-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بسلبية ليبدأ الضغط على مستوى 54.60، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن تأكيد الكسر سيدفع السعر إلى 51.80 كمحطة رئيسية تالية، بينما يمثل الثبات دون 55.90 الشرط الأول لاستمرار الميل الهابط المقترح.

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