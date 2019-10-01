شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 30-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات سلبية طفيفة الآن في محاولة لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، ليبقى السيناريو السلبي فعالاً بشرط الثبات دون مستوى 1.1040، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية تبدأ عند 1.0857 وتمتد إلى 1.0785 بعد تجاوز المستوى السابق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0820 والمقاومة 1.1000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط