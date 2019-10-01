شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان ينخفض بصورة تكتيكية – تحليل – 30-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جي بي مورجان JPMORGAN CHASE & CO. (JPM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، وذلك في ظل وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، بشكل يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي ، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، وبدعم إيجابي متواصل من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 117.13 ، ليستهدف مستوى المقاومة 120.40 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه