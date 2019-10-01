شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي تسيطر عليه موجة تصحيحية هابطة – تحليل – 30-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم إي باي (EBAY) بتداولاته السابقة على المدى القصير ، وذلك بعد إعلانه عن بدء موجة تصحيحية هابطة ، عقب كسره لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ويتأثر السهم بالضغط السلبي من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ويحاول السهم على مستوياته اللحظية تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية . Advertisements لذلك نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 38.78 ، ليستهدف مستوى الدعم 36.74 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إي باي تسيطر عليه موجة تصحيحية هابطة – تحليل – 30-09-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.