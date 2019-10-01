شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل – 30-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحاول سهم كوكاكولا COCA-COLA CO (KO) استعادة تعافيه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة 54.78 .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 54.78 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 55.88 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد