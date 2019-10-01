بنك أوف أمريكا يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 30-09-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض بشكل طفيف سهم بنك أوف أمريكا BANK OF AMERICA CORPORATION (BAC) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، ويأتي انخفاض السهم وهو محاط بعدد من الضغوط الإيجابية ، أول تلك الضغوط هو سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى المتوسط والقصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وبدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .
لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم بتداولاته القادمة على المدى القصير ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 31.06 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 28.86 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : مرجح ارتفاعه
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