شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت يستند لخط اتجاه رئيسي صاعد – تحليل – 30-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم مايكروسوفت MICROSOFT CORP (MSFT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليستند السهم بهذا الانخفاض لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وجاء ذلك بالتزامن مع استناده أيضاً لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في ظل توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في الحفاظ على الاتجاه الصاعد .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 134.64 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 141.52 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه