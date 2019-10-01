شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار الاسترالي للأدنى له في شهر أمام نظيره الدولار الأمريكي والأنظار على بنك استراليا الاحتياطي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى له منذ الثالث من أيلول/سبتمبر، حينما اختبر الأدنى له منذ 18 من آذار/مارس 2009 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب قرارات وتوجهات البنك المركزي الاسترالي والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية.

في تمام الساعة 03:01 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.21% إلى مستويات 0.6736، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6750، بعد أن حقق الزوج الأدنى له في شهر عند 0.6733، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6760.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر التصنيع من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أوضحت اتساعاً إلى ما قيمته 54.7 مقابل 53.1 في آب/أغسطس الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر تصاريح البناء والتي أوضحت تقلص التراجع إلي 1.1% مقابل 9.7% في تموز/يوليو الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع 2.1%.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا صدور القراءة السنوية لمؤشر تصاريح البناء والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 21.5% مقابل 28.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر تموز/يوليو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 20.0%. بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق حالياً إلى قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الاسترالي وصدور بيان البنك المركزي الاسترالي لأسعار الفائدة.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد إلقاء محافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب لوي ملاحظات قصيرة في عشاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ملبورن، ونود الإشارة، لكون التوقعات تشير لكون المركزي الاسترالي قد يستأنف خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى الأدنى لها على الإطلاق عند 0.75% من 1.00% عقب تثبيتها في الاجتماع السابق وفي أعقاب خفضها بواقع 25 نقطة أساس في الاجتماعان اللذان سبقا الاجتماع السابق.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً حديث رئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز في مؤتمر حول السياسة النقدية يستضيفه البنك المركزي الألماني في فرانكفورت، وذلك، قبل أن إلقاء نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاردا ملاحظات قصيرة في مؤتمر حول البيانات غير التقليدية والتعليم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية في الاقتصاد الكلي يستضيفه الاحتياطي الفيدرالي في واشنطون.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد إلقاء رئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد كلمته الافتتاحية في المجتمع المصرفي في مؤتمر أبحاث القرن الحادي والعشرين والذي يستضيفه سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي، وصولاً إلى حديث عضو أخر من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائب أخر لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان في المؤتمر ذاته في سانت لويس.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن أمريكا والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 51.0 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 50.3 في آب/أغسطس الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تعكس تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.1% في تموز/يوليو.

كما يترقب المستثمرين أيضا من قبل الولايات المتحدة أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 50.4 مقابل انكماش عند ما قيمته 49.1 في آب/أغسطس، كما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار اتساعاً إلى ما قيمته 50.5 مقابل انكماش عند ما قيمته 46.0 في آب/أغسطس.

وتطلع الأسواق أيضا من قبل أكبر اقتصاد في العالم بحلول غداً الأربعاء الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل وذلك قبل الكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي بحلول نهاية الأسبوع، وصولاً إلى إلقاء محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الملاحظات الافتتاحية في حدث الفيدرالي يستمع والذي يستضيفه الاحتياطي الفيدرالي في واشنطون الجمعة المقبلة، ذلك الحديث الذي سيتحدث من خلاله أيضا العديد من أعضاء اللجنة الفيدرالية.