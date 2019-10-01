شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب للأدنى لها في ثمانية أسابيع مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له في أكثر من عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى لها منذ السادس من آب/أغسطس الماضي وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ 12 من أيار/مايو من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب قرارات وتوجهات البنك المركزي الاسترالي والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 04:24 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.46% لتتداول عند 1,471.30$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,478.00$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,472.90$ للأونصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى 99.49 مقارنة بالافتتاحية عند 99.40.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً إلى قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الاسترالي وصدور بيان أسعار الفائدة من قبل المركزي الاسترالي وسط التوقعات بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام بواقع 25 نقطة أساس إلى الأدنى لها على الإطلاق عند 0.75% من 1.00%، ويأتي ذلك قبل أن نشهد إلقاء محافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب لوي ملاحظات قصيرة في عشاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ملبورن.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً حديث رئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز في مؤتمر حول السياسة النقدية يستضيفه البنك المركزي الألماني في فرانكفورت، وذلك، قبل أن إلقاء نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاردا ملاحظات قصيرة في مؤتمر حول البيانات غير التقليدية والتعليم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية في الاقتصاد الكلي يستضيفه الاحتياطي الفيدرالي في واشنطون.

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ويأتي ذلك قبل أن نشهد إلقاء رئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد كلمته الافتتاحية في المجتمع المصرفي في مؤتمر أبحاث القرن الحادي والعشرين والذي يستضيفه سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي، وصولاً إلى حديث عضو أخر من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائب أخر لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان في المؤتمر ذاته في سانت لويس.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن أمريكا والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 51.0 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 50.3 في آب/أغسطس، ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تعكس تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.1% في تموز/يوليو.

كما يترقب المستثمرين أيضا من قبل الولايات المتحدة أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 50.4 مقابل انكماش عند ما قيمته 49.1 في آب/أغسطس، كما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار اتساعاً إلى ما قيمته 50.5 مقابل انكماش عند ما قيمته 46.0 في آب/أغسطس.

وتطلع الأسواق أيضا من قبل أكبر اقتصاد في العالم بحلول غداً الأربعاء الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل وذلك قبل الكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي بحلول نهاية الأسبوع، وصولاً إلى إلقاء محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الملاحظات الافتتاحية في حدث الفيدرالي يستمع والذي يستضيفه الاحتياطي الفيدرالي في واشنطون الجمعة المقبلة، ذلك الحديث الذي سيتحدث من خلاله أيضا العديد من أعضاء اللجنة الفيدرالية.