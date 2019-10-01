شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 01-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر كما اشرنا في تقريرنا الأخير لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 5057 نقطة، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 5070 نقطة، وهو ما يعد إشارة سلبية تشير الى سيطرة القوى البيعية على التداولات، لذلك نتوقع استمرار الانخفاض الحالي للوصول لمستوى الدعم التالي عند 4960 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5120 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.



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