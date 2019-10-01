شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 01-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 2781 نقطة، في ظل استمرار تدني كميات التداول، ومازال المؤشر يتداول اسفل خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، والذي نتوقع معه ان يضغط على المؤشر خلال الأيام القادمة للوصول لمستوى الدعم 2720 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 2850 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.



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