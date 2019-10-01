شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يواصل جني الأرباح -تحليل صباحي- 01-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر عمليات جني الأرباح كما اشرنا في تقريرنا الأخير، حيث انهى تداولات امس الاثنين عند مستوى 10367 نقطة، وهو ادنى مستوى يصل اليه المؤشر خلال الجلسة، مما يعكس استمرار الضغوط البيعية على السوق، كما نلاحظ استمرار الميل السلبي على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يعيد المؤشر اختبار مستوى الدعم 10250 نقطة مرة أخرى كمستوى اول ثم 9800نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10500 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.



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