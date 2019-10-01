شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على إيجابية والأنظار على قرارات وتوجهات المركزي الاسترالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على اللون الأخضر اليوم الثلاثاء عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية ووسط تغيب نبض التداول عن مؤشرات الأسهم الصينية ومؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج بسبب عطلات رسمية هناك، بينما يتطلع المستثمرين حالياً لقرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي وذلك قبل إلقاء محافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب لوي ملاحظات قصيرة في عشاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ملبورن.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن إحصائية معهد نيوزيلندا للبحوث الاقتصادية (NZIER) للثقة في الأعمال والتي أظهرت اتساع التراجع إلى ما قيمته 40 مقابل 34 في الرابع الثاني الماضي. وجاء ذلك قبل أن نشهد عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة معدلات البطالة والتي أوضحت استقراراً عند 2.2% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة لشهر تموز/يوليو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاعها إلى 2.3%.

كما تابعنا أيضا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن قراءة مؤشر تنكان الصناعي والخدمي واللتان أظهران تقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 5 مقابل 7 في الربع الثاني الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 1، كما تقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 21 مقابل 23 في الربع الثاني، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 20.

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وجاء ذلك، قبل أن نشهد عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة تصاريح البناء والتي أوضحت تقلص التراجع إلي 1.1% مقابل 9.7% في تموز/يوليو، أسوء من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع 2.1%، كما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 21.5% مقابل 28.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر تموز/يوليو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 20.0%.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 1.07% ليربح 17.04 نقطة ويصل إلى المستوى 1,604.84، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.74% ليربح هو الأخر 160.90 نقطة ويصل إلى المستوى 21,916.74.

وبالنظر إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية فشهد ارتفاعاً 0.50% ليربح 10.35 نقطة ويصل إلى المستوى 2,073.40، كما ارتفع مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا 0.52% ليربح 57.02 نقطة ويصل إلى المستوى 10,982.64، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً 0.24% ليربح هو الأخر 16.15 نقطة ويصل إلى المستوى 6,704.50.