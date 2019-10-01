شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يواصل الانخفاض - تحليل صباحي - 01-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) على انخفاض جديد في آخر جلساته ، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي بسبب تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.40% بما يعادل -24.95 نقطة ، ونلاحظ مع ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة المؤشر .
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 6274.04 ، ليستهدف مستوى الدعم 6081.83 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6081.83 ومستوى المقاومة 6274.04 .
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