شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 01-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته ، ليحقق ارتفاعاً هو الثاني على التوالي بلغت نسبته 0.45% بما يعادل 36.50 نقطة ، ولكن رغم ارتفاع المؤشر إلا أنه يظل يعاني من الضغط السلبي من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، وذلك بصورة مبالغ فيها كثيراً مقارنة بحركة المؤشر ، وأخيرا وسط استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة 8202.49 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 6990.39 إلى 9403.05) .

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض المؤشر بتداولاته القادمة متأثراً بالضغوط السلبية المحيطة به ، وذلك طيلة ثبات مستوى المقاومة 8202.49 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 7919.16 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,919.16 ومستوى المقاومة 8202.49 .

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