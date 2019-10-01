شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص تراجع تصاريح البناء في استراليا خلال آب/أغسطس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة تصاريح البناء لشهر آب/أغسطس والتي أوضحت تقلص التراجع إلي 1.1% مقابل 9.7% في تموز/يوليو الماضي، لتعد القراءة الحالية بذلك أسوء من توقعات المحللين التي أشارت إلى ارتفاع 2.1%، كما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 21.5% مقابل 28.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر تموز/يوليو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 20.0%.

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