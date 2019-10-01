شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع تنكان الصناعي والخدمي في اليابان خلال الربع الثالث يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر تنكان الصناعي والخدمي واللتان أظهران تقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 5 مقابل 7 في الربع الثاني الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 1، كما تقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 21 مقابل 23 في الربع الثاني، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 20.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتساع تنكان الصناعي والخدمي في اليابان خلال الربع الثالث يفوق التوقعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.