شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار معدلات البطالة في اليابان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر معدلات البطالة لشهر آب/أغسطس والتي أوضحت استقراراً عند 2.2% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة لشهر تموز/يوليو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاعها إلى عند 2.3%.

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