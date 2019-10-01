شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تُنهي تداولات سبتمبر على ارتفاع وتحقق مكاسب شهرية وفصلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الإثنين مدعومة بمكاسب سهم "آبل" والتفاؤل الذي ساد الأسواق بشأن المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين، ونجحت "وول ستريت" في تحقيق مكاسب شهرية في سبتمبر/أيلول وفصلية في الربع الثالث.



وارتفع سهم "آبل" بنسبة 2.4% مغلقا عند 223.9 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018 كما عزز ارتفاع القيمة السوقية لصانعة "آيفون" أعلى تريليون دولار مرة أخرى.



ونفت وزارة الخزانة الأمريكية ما تردد من أنباء عن أنها تنوي منع الشركات الصينية من إدراج أسهمها في "وول ستريت".



وتسبب ذلك في حالة إيجابية وتفاؤل لدى المستثمرين قبيل انطلاق المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين في العاشر والحادي عشر من أكتوبر/تشرين الأول.

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وفي سوق الخام، تراجع "ويست تكساس" بنسبة 3.3% وأغلق عند 54.07 دولار للبرميل مسجلا أدنى مستوى منذ الثالث من سبتمبر/أيلول الجاري، وسجل خسائر شهرية بنسبة 1.9% وخسائر فصلية في الربع الثالث بنسبة 7.5%، وبلغ أعلى سعر في الجلسة عند 56.5 دولار وأقل سعر عند 54.8 دولار.



أما "برنت"، فقد انخفض 1.8% وأغللق عند 60.78 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ أوائل سبتمبر/أيلول أيضاً، وحقق مكاسب شهرية بنسبة 0.6%، لكنه سجل خسائر فصلية بنسبة 8.7% هي الأكبر منذ الربع الأخير من عام 2018، وسجل الخام أعلى سعر عند 62.2 دولار وأقل سعر عند 60.8 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.3% (ما يعادل 96 نقطة) إلى 26917 نقطة، وسجل المؤشر مكاسب شهرية بنسبة 2% ومكاسب فصلية في الربع الثالث بنسبة 1.2%، وبلغ أعلى مستوى اليوم عند 26998 نقطة وأقل مستوى عند 26852 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 59 نقطة) إلى 7999 نقطة، وسجل المؤشر مكاسب شهرية بنسبة 0.5% لكنه سجل خسائر فصلية بنسبة 0.1%، وبلغ أعلى مستوى عند 8012 نقطة وأقل مستوى عند 7949 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 15 نقطة) إلى 2976 نقطة، وحقق مكاسب شهرية بنسبة 1.7% كما حقق مكاسب فصلية بنسبة 1.2%، وبلغ أعلى مستوى في جلسة الإثنين عند 2983 نقطة وأقل مستوى عند 2967 نقطة.