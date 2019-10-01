شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل ترتفع بأكثر من 5% بالتزامن مع المزيد من التوسعات في أسواق عالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الريبل خلال تعاملات اليوم بعد استحواذ على بورصة أيسلندية لتداول العملات الرقمية مما يزيد من توسيع نطاق الريبل وأخواتها من العملات الافتراضية في الأسواق العالمية.



وأعلنت "الريبل" اليوم عن عملية استحواذ جديدة حيث توسعت في أيسلندا بعد شراء شركة تداولات العملات الرقمية "Algrim".



واطلقت "ألجريم" أعمالها في أكثر من ثلاثين سوقا حول العالم ودمجت منصتها للتداول على العملات الرقمية في هذه الأسواق خلال العامن الماضيين.

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وسوف ينضم مهندسو "ألجريم" الذين يمتلكون خبرة تزيد عن عشر سنوات إلى فريق "الريبل"، وفقا لبيان رسمي نشر على مدونة الشركة.



وصرح المدير التنفيذي لـ"ألجريم" "دادي أرمانسن" أن القرار بالانضمام إلى "الريبل" يعد علامة فارقة في عمر الشركة كما أنه سيحدث نقلة توسعية كبيرة في تداولات العملات الرقمية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت الريبل بحلول الساعة 21:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 5.6% إلى 0.26 دولار، وسجلت أعلى سعر عند 0.26 دولار وأقل سعر عند 0.24 دولار.