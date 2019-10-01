شكرا لقرائتكم خبر عن "وول مارت" تتفوق على "أمازون" في السوق الهندي بفضل "فليبكارت" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أطلقت "وول مارت" حدثا في الهند من أجل تعزيزي مبيعاتها في هذا السوق بعد تثبيت أقدامها من خلال الاستحواذ على "فليبكارت" المحلية.



وجاء الحدث تحت عنوان "Big Billions Day" كحدث يشهد خصومات وعروض وامتيازات على مبيعات التجزئة، وهو يشبه حدث "برايم داي" وحدث "علي بابا" "يوم العزاب".



وبدأ يوم "بيج بيليونز" في التاسع والعشرين من سبتمبر/أيلول، ويستمر حتى الرابع من أكتوبر/تشرين الأول.

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وأظهرت البيانات الأولية لمبيعات "وول مارت" عبر "فليبكارت" أرقاما فلكية تفوقت بها على بدايات مناسبات "أمازون".



وصرح مسؤولو "وول مارت" في الهند أن الحدث حقق قفزات هائلة في المبيعات وتلقى العمال مكافآت عن هذا الأمر، وذلك بالتزامن مع إقبال واسع النطاق من الزبائن الهنود الذين يتصادف شرائهم الملابس الجديدة وأغراض منزلية في هذا الوقت من كل عام.



كانت "أمازون" قد أعلنت في مايو/أيار 2018 أنها سوف تستحوذ على حصة بنسبة 77% في "فليبكارت" الهندية مقابل 16 مليار دولار، وهي شركة تجارة إلكترونية رائدة في الهند، لكن الصفقة ذهبت لاحقا إلى المنافسة "وول مارت".