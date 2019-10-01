شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" يرتفع 2.4% ويدفع القيمة السوقية أعلى التريليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "آبل" خلال تعاملات اليوم مسجلا أعلى مستوياته في أحد عشر شهراً حيث تلقى دعماً من توقعات إيجابية أطلقها محللو بنك "جيه بي مورجان تشيس".



ورفع البنك توقعاته لسعر سهم "آبل" بنسبة 20% من المستويات الحالية حيث يرى البنك أن الشركة ستحقق مبيعات اعلى من التوقعات من "آيفون".



وتوقع البنك بيع "آبل" لما يقرب من 198 مليون جوال "آيفون" عام 2020، بينما توقع بيع أكثر من 200 مليون جوال في عام 2021.

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ويقترب السهم من الإغلاق عند أعلى مستوى منذ التاسع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، وهو ما يكفي لأن تصبح القيمة السوقية لـ"آبل" نحو 1.01 تريليون دولار.



رغم ذلك، لا تزال "آبل" في المرتبة الثانية من حيث أكبر الشركات الأمريكية المدرجة في البورصة بعد "مايكروسوفت" التي تقدر قيمتها بحوالي .106 تريليون دولار، بينما تحل "أمازون" في المرتبة الثالثة بقيمة 857.1 مليار دولار.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "آبل" بحلول الساعة 19:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.4% إلى 224.03 دولار، وسجل أعلى سعر عند 224.5 دولار وأقل سعر عند 220.7 دولار.