شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تنخفض لكنها تحقق مكاسب قوية في الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مما ضغط بدوره على السلع والمعادن.



وعزف المستثمرون عن المعادن النفيسة كملاذات آمنة مع هدوء القلق من تصعيد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين لا سيما بعد نفي وزارة الخزانة الأمريكية نيتها منع الشركات الصينية من الإدراج في "وول ستريت".

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يأتي ذلك رغم تقارير الأسبوع الماضي أشارت إلى أن إدارة الرئيس "دونالد ترامب" تدرس تقييد استثمارات الشركات الأمريكية في الصين.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 99.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.4 نقطة وأقل مستوى عند 99.05 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 3.7% أو ما يعادل 65.4 سنت إلى 16.998 دولار للأوقية، وهو أدنى إغلاق منذ أغسطس/آب وسجل المعدن خسائر شهرية بنسبة 7% لكنه حقق مكاسب فصلية في الربع الثالث بأكثر من 10%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 17.66 دولار وأقل سعر عند 16.98 دولار.