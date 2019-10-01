شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستقر إيجابياً أمام الدولار رغم صدور بيانات اقتصادية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني أمام العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم بشكل إيجابي على الرغم من صدور بيانات اقتصادية سلبية واستمرار عدم اليقين حول "بريكست".



وسجلت القراءة النهائية من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني انكماشا بنسبة 0.2%% اتفق مع التوقعات في الربع السنوي الثاني.



وسجل الحساب الجاري عجزاً بنحو 25.2 مليار جنيه إسترليني في الشهر الماضي بينما توقع محللون عجزا قدره 19.2 مليار جنيه إسترليني وسجل صافي الإقراض حوالي 4.8 مليار جنيه إسترليني.

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وكان أحد أعضاء بنك إنجلترا قد ألمح إلى أن البنك المركزي ربما يخفض معدل الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي سواء خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي باتفاق أو عدمه.



يأتي ذلك وسط إصرار من رئيس الوزراء "بوريس جونسون" على تنفيذ "بريكست" في موعده نهاية الشهر القادم وعدم الامتثال للبرلمان الذي طلب التأجيل حال عدم التوصل إلىى اتفاق.



وعلى صعيد التعاملاتت، استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار عند 1.2296، وسجل أعلى سعر عند 1.2346 وأقل سعر عند 1.2275.