شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: 94 مليون اشتراك بالمحمول..و 8 مليون للتليفون الأرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التقرير الشهرى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول الى 93.99 مليون خط بنهاية فى يونيو الماضى بنسبة انتشار بلغت 94.91%، وذلك مقارنة بالشهر الذى سبقه فى مايو 2019 حيث وصل حجم الاشتراكات الى 93.76 مليون خط، و يوليو 2018 بنحو 95.73 مليون خط بنسبة انتشار بلغت نحو 104.63 مليون خط.

وشهد سوق المحمول تراجعا شديدا منذ بدء تطبيق قرار خاص بقصر بيع الخطوط على المنافذ الرسمية وفرض رسم تنمية على الخطوط الجديدة، إلا أن معدلات بيع الخطوط تشهد زيادة طفيفة منذ عدة أشهر.

ووفقا لتقرير وزارة الاتصالات فإن اشتراكات التليفون الأرضى بلغت نحو 8.21 مليون فى يونيو 2019 مقارنة بنحو 8.56 مليون فى مايو 2018 و 7.40 مليون فى يونيو 2018 ، ويستحوذ الاشتراكات المنزلية على نحو 85% من اشتراكات التليفون الأرضي تليها التليفون التجارى 12% ثم التليفون الحكومى 3%.

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وتعمل الحكومة على تطوير خدمات المحمول، وذلك بعمل اختبارات لجودة الخدمة للشركات الأربعة للشهر الثاني على التوالى حيث تعتزم اصدار تقرير جديد للخدمة فى اكتوبر 2019.







