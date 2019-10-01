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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزلندي ينخفض قرب أدنى مستوى في 4 سنوات أمام نظيره الأمريكي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم في أعقاب صدور بيانات حكومية ضعيفة أظهرت تراجع ثقة الشركات إلى أدنى مستوى في عشر سنوات.
واقتربت العملة النيوزلندية من أدنى مستوى في أربع سنوات أمام نظيرتتها الأمريكية بعد بيانات مؤشر ثقة الأعمال التي أظهرت تدهوراً متسارعا في ثقة الشركات نتيجة تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
ياتي ذلك في الوقت الذي تحاول فيه البنوك المركزية في نيوزلندا وغيرها من الدول دعم نمو اقتصاداتها عن طريق خفض معدلات الفائدة.
وسجل الدولار النيوزلندي 0.6259 أمام العملة الأمريكية في وقت سابق اليوم، وهو المستوى الأدنى منذ سبتمبر/أيلول عام 205.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار النيوزلندي أمام العملة الأمريكية بنسبة 0.5% إلى 0.6261، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6307 وأقل سعر عند 0.6249.
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