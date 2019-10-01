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شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم ينخفض متخلياً عن أعلى مستوى قياسي له على الإطلاق والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم متخلية عن أعلى مستوى قياسي سجلته على الإطلاق على خلفية الطلب القوي من شركات السيارت على المعدن المستخدم في صناعة مكونات تقلل من انبعاثات العودام الملوثة للبيئة.
وارتفع المعدن الصناعي إلى حاجز 1700 دولار اليوم مما قفز بمكاسبه منذ بداية العام الجاري حتى الإثنين إلى 33% واعتبر أحد أفضل المعادن أداء في 2019.
ورغم تباطؤ مبيعات السيارات في الأسواق العالمية، إلا أن الطلب على البلاديوم ارتفع نتيجة تشديد معايير انبعاثات العوادم في الصين ودول أوروبية الأمر الذي يعني المزيد من الطلب على المعدن.
بالتزامن مع ذلك، هناك توقعات بعدم زيادة المعروض من البلاديوم الذي يتم تعدينه بشكل رئيسي في روسيا وجنوب إفريقيا.
وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار البلاديوم بحلول الساعة 14:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 1638.8 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1701 دولار للأوقية وأقل سعر عند 1637.6 دولار.
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