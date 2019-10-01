شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار العقارية تحتفل بإدراج صكوكها البالغ قيمتها 500 مليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرع محمد العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية، اليوم جرس افتتاح سوق ناسداك دبي احتفالاً بإدراج صكوك الشركة التي تبلغ قيمتها 500 مليون دولار أمريكي في السوق.

وحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" سيدعم رأس المال المجموع من إصدار الصكوك التي تبلغ مدتها عشر سنوات خطط "إعمار العقارية" للتوسع إقليمياً وعالمياً، وتبلغ نسبة عوائدها السنوية 3.875%، وهي تمثل جزءاً من برنامج إصدار الصكوك الخاص بشركة إعمار للصكوك المحدودة، البالغ قيمته ملياري دولار أمريكي.

وبالمناسبة قال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، أكبر مطور عقاري في العالم العربي: "إن نمو قطاع الصكوك عالمياً ساهم بشكل أساسي في سد فجوة البنية التحتية للتمويلات الأساسية المرتبطة بالاقتصاد الحقيقي. وكذلك، فإن إدراج صكوك إعمار في ناسداك دبي، التي تتميز بلوائحها التنظيمية ووضوحها العالي، يوفر لإصدارنا منصة تسهل الوصول للمستثمرين الإقليميين والعالميين".

أعلنت إعمار الأسبوع الماضي عن توقيعها على الشروط النهائية لإصدار شهادات ائتمان بقيمة 500 مليون دولار، ذات عائد سنوي قدره 3.875%، منوهةَ إلى أنها تستحق في 2029.

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طرحت شركة إعمار العقارية المدرجة بسوق دبي المالي صكوكاً مقومة بالدولار بقيمة 500 مليون دولار لأجل 10 سنوات.

وتلقت صكوك "إعمار" طلبات من مستثمرين بقيمة 2.5 مليار دولار تقريباً.

وأظهرت نتائج أعمال إعمار العقارية، تراجعاً في الأرباح بنسبة 7.4% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 1.37مليار درهم مقابل أرباح بلغت 1.48 مليار درهم في الربع المقابل من 2018.

وحققت إعمار العقارية، أرباحاً صافية في العام الماضي بلغت 6.11 مليار درهم إماراتي، وهي أعلى أرباح لها في 12 عاماً وتحديداً منذ 2007.