شكرا لقرائتكم خبر عن فيتش تخفض تصنيف السعودية إلى "A" مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتخفيض التصنيف الافتراضي لمصدر العملات الأجنبية في المملكة العربية السعودية على المدى الطويل إلى "A" من "A+" مع الحفاظ على النظرة مستقرة.

وذكرت وكالة التصنيف العالمية أن خفض التصنيف جاء على خلفية التوترات الجيوسياسية والعسكرية المتزايدة في منطقة الخليج، وإعادة تقييم فيتش لمدى تعرض البنية التحتية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية واستمرار التدهور في الميزانيات المالية والخارجية للمملكة.

وأضافت أن العجز المالي المستمر في المملكة يٌعد عاملاً مساهماً في خفض التصنيف، وتتوقع الوكالة عجزًا ماليًا قدره 6.7% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019 مقابل 5.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018، مما يعكس التيسير النقدي في 2018-2019، وانخفاض متوسط ​​أسعار النفط والإنتاج.

وتفترض الوكالة أن سعر نفط برنت سيبلغ في المتوسط ​​65 دولارًا للبرميل (برميل) في عام 2019 (من 71.6 دولاراً للبرميل في عام 2018) وأن إنتاج النفط في المملكة سوف يبلغ في المتوسط ​​9.7 مليون برميل في اليوم (من 10.3 مليون برميل في اليوم في 2018).

وأضافت، نحن نفترض أنه وعلى الرغم من الاستعادة السريعة لإنتاج النفط إلى مستويات ما قبل الهجوم، فإن السعودية ستواصل انخفاض الإنتاج مقارنة بالتزاماتها البالغة 10.3 مليون برميل في اليوم تجاه أوبك (من المقرر أن تستمر حاليًا حتى الربع الأول من عام 2020).

وذكرت أن الدولة تنوي تعويض إيرادات النفط الأقل من المتوقع عن طريق إبطاء برامج الإنفاق.

وجاء ذلك في الوقت الذي أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمية، عن تثبيت تصنيفها الائتماني للسعودية طويل وقصير الأجل عند مستوى 2-A-/A، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة.

وتوقعت الوكالة تعافي إنتاج النفط السعودي بسرعة بعد هجمات 14 سبتمبر على منشأتين لإنتاج الخام.

كما توقعت أن تحاول الحكومة الحفاظ على التوازن بين الإنفاق لدعم الاقتصاد والعمل على احتواء العجز المالي، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنحو 0.4% هذا العام، متأثرا بالأساس بانخفاض انتاج النفط بسبب اتفاق أوبك والهجمات.

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أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على التصنيف الائتماني الطويل الأجل في "A+" مع توقعات مستقرة.

كما رفعت الوكالة تقديراتها لنمو اقتصاد المملكة لعام 2018م ليبلغ 2.2% من 1.8% في تقريرها السابق (في يونيو 2018)، وهذا يتماشى من تقديرات صندوق النقد الدولى، وفقا لموقع وزارة المالية السعودية.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية في وقت سابق السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص.

وأكد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان أن المملكة استعادت القدرة الإنتاجية للمملكة من الغاز.

وأضاف أن إنتاج المملكة من الغاز الطبيعي بلغ 880 ألف برميل في اليوم.

وكشفت وكالة ستاندرد آند بورز في أبريل الماضي عن تثبيت تصنيفها الائتماني للسعودية عند مستوى 2-A-/A، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة.

وأضافت الوكالة أن السعودية ستشهد نمواً اقتصادياً معتدلاً في 2018، بدعم من ارتفاع الاستثمار الحكومي وزيادة تدريجية في إنتاج النفط.

وكشفت ستاندرد آند بورز جلوبال ريتنجز في أكتوبر الماضي عن افتتاحها فرعا في الرياض بعد أن حصلت على رخصة نهائية من هيئة السوق المالية السعودية.

وتسمح الرخصة النهائية التي حصلت عليها ستاندرد آند بورز للوكالة، بمزاولة أنشطة التصنيف الائتماني في المملكة.

وفي أكتوبر 2016 كانت ستاندرد آند بورز أول وكالة تصنيف ائتماني عالمية تحصل على موافقة أولية من هيئة السوق المالية السعودية.