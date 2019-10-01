شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان: أسعار النفط ستصل لأرقام خيالية إذا لم تُردع إيران والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حذر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان من أن أسعار النفط قد ترتفع إلى مستويات مرتفعة جدا، لا يمكن تصورها، إذا لم يتخذ العالم إجراءً قوياً وحازماً لردع إيران. جاء ذلك في مقابلة مع شبكة سي بي إس الأميركية بعد الهجمات على منشآت أرامكو التي أوقفت 5% من الإنتاج العالمي للنفط.

وأشار الأمير محمد بن سلمان أيضا إلى أنه يأمل تجنب الرد العسكري على إيران، محذراً من أن حرباً بين البلدين ستؤثر على الاقتصاد العالمي وليس فقط على السعودية والشرق الأوسط، لأن المنطقة مصدر 30% من إمدادات الطاقة في العالم، وتمر عبرها 20% من التجارة العالمية وتشكل 4% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بحسب "العربية نت".