شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السوق توافق على طرح "سليمان الحبيب" 15% من أسهمها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية طرح 52,5 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 15% من أسهم الشركة. وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كافٍ.

وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

وحذرت هيئة السوق المالية من أن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.

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لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

ونوهت بأنه لا يجب أن ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية، بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

يشار إلى أن شركة الحمادي للتنمية والاستثمار أعلنت عن توقيعها، في وقت سابق مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، وذلك بهدف تأسيس شركة تعمل في مجال تجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة والمستلزمات الطبية، ومستلزمات العمليات الجراحية، والوكالات التجارية.