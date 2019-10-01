شكرا لقرائتكم خبر عن "أسمنت نجران" تعلن عن السداد المُبكر لثلاثة أقساط من القروض بقيمة 45 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أسمنت نجران عن قيامها بالطلب من البنك السعودي الفرنسي السداد المبكر لثلاثة أقساط من قرضها القائم والخاص بتمويل مشروع نظام استغلال الطاقة الحرارية المفقودة بإجمالي مبلغ سداد قدره 45 مليون ريال.

وافادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن رصيد القرض سينخفض إلى 60 مليون ريال فقط، علماً بأن هذه الاقساط كانت مستحقة بتاريخ 31 ديسمبر 2019 و 31 مارس 2020 و 30 يونيو 2020.

وبحسب البيان، ستكون الدفعة القادمة المستحقة من هذا القرض بتاريخ 30 سبتمبر 2020، حيث تمت الموافقة من قبل البنك السعودي الفرنسي وتم تنفيذ عملية السداد باستخدام موارد الشركة الذاتية بتاريخ 30 سبتمبر 2019.

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وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية تأتي بناء على قرار مجلس إدارة الشركة والمتوافق مع استراتيجية الشركة التي تهدف إلى رفع وتحسين الكفاءة المالية للشركة.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 2.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 31.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة التراجع في الخسائر خلال الربع الثاني إلى ارتفاع كمية المبيعات وارتفاع معدل سعر البيع، اضافة إلى انخفاض تكلفة الانتاج للطن.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 3.5 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 41.9 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.