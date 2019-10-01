شكرا لقرائتكم خبر عن "مسك" تُعدل اتفاقية تأجيل سداد التسهيلات الائتمانية مع البنوك والمؤسسات المالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك" عن توقيع تعديل لاتفاقية تأجيل سداد التسهيلات الائتمانية بتاريخ اليوم الإثنين الموافق 30 سبتمبر الجاري، مع البنوك والمؤسسات المالية.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إن الأثر المالي للتغير الحاصل والتي تم بموجبه تأجيل تاريخ سداد القروض المستحقة من 31 أكتوبر 2018 حتى 31 أكتوبر 2018 (بدلاً من 30 سبتمبر 2019)، هو بقاء رصيد التسهيلات الائتمانية 268.9 مليون ريال.

وبحسب البيان، لا توجد أطراف ذات علاقة فيما يتعلق بموضوع اتفاقية التأجيل.

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يُذكر أن مسك وقعت، في يوليو الماضي، تعديل لاتفاقية تأجيل سداد التسهيلات الائتمانية "اتفاقية التأجيل" مع البنك السعودي البريطاني والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، والمتضمنة البنك العربي الوطني والبنك السعودي الفرنسي وبنك الرياض.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 6 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 25.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الانخفاض في الخسائر خلال الربع الثاني إلى تحسن الهوامش الربحية وانخفاض المصاريف خلال الربع الحالي.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 16.6 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 34.7 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 52.2%.