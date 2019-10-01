شكرا لقرائتكم خبر عن "جازان للطاقة" تُمدد الفترة الزمنية للاستحواذ على "البكري الدولية" لنهاية العام الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة جازان للطاقة والتنمية عن تمديد المدة الزمنية لاستكمال الشروط المسبقة المتعلقة بصفقة الاستحواذ على كامل الحصص في شركة البكري الدولية للطاقة المحدودة، من 30 سبتمبر الجاري الى 31 ديسمبر المُقبل، وذلك بالاتفاق مع البائعين في الصفقة.

وأشارت جازان، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إلى أن الصفقة تخضع لعدد من الشروط والأحكام والتي تشمل الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على زيادة رأس مال شركة جازان للطاقة والتنمية وإصدار أسهم العوض للبائعين وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالإضافة إلى الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في شركة جازان للطاقة والتنمية على زيادة رأسمالها.

هذا وستقوم شركة جازان للطاقة والتنمية بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالصفقة في حينها.

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وتجدر الإشارة إلى أن جازان مددت، في مايو الماضي، الفترة الزمنية لاستكمال الشروط المسبقة المتعلقة بصفقة الاستحواذ على كامل الحصص في شركة البكري الدولية للطاقة المحدودة من خلال إصدار أسهم لملاك شركة البكري الدولية للطاقة المحدودة، من 31 مايو 2019 إلى 30 سبتمبر 2019، وذلك بالاتفاق مع البائعين في الصفقة.

وكشفت النتائج المالية للشركة - المدرجة بسوق "تداول" المالي - عن تحقيق صافي خسارة بلغ 1.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 4.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسارة بلغ 7 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 658.2 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.