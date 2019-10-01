شكرا لقرائتكم خبر عن "الباطين" ترفع رأسمال تابعة بـ "مصر" عن طريق اكتتاب حقوق الأولوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات زيادة رأس مال شركة البابطين لابلانك أيجيبت لهندسة الاتصالات، من 2 مليون جنيه مصري إلى 35.1 مليون جنية مصري.

وأفادت البابطين، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأنه سيتم زيادة عدد أسهم الشركة من 200 ألف سهم إلى 3.3 مليون سهم بقيمة 33.1 مليون جنية.

هذا وسوف يتم زيادة رأس المال عن طريق اكتتاب حقوق الأولوية في أسهم الزيادة من خلال مساهي الشركة كلاً حسب نسبة تملكة في الشركة.

ويُشار إلى أن البابطين لابلانك أيجيبت هي إحدى شركاتها التابعة بجمهورية مصر العربية ومملوكة بنسبة 85% بطريقة غير مباشرة.

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والجدير بالذكر أن الغرض من زيادة رأس المال هو دعم المركز المالي للشركة التابعة في جمهورية مصر العربية بالإضاف إلى تنمية نشاط الشركة وتطوير أعمالها.ولا يوجد أطراف ذات علاقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 20.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 20.5 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثاني إلى انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف التمويل، وارتفاع الإيرادات الأخرى.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 40.7 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 39.9 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 2%.