شكرا لقرائتكم خبر عن القاعدة النقدية للإمارات ترتفع لـ 386.3 مليار درهم في أغسطس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت القاعدة النقدية للإمارات إلى 386.3 مليار درهم بنهاية أغسطس مقابل 385.9 مليار درهم بنهاية يوليو بزيادة مقدارها 0.4 مليار درهم وبنسبة 0.1%.

وكشفت بيانات المصرف المركزي عن ارتفاع الاحتياطيات النقدية الإلزامية للبنوك إلى 127.6 مليار درهم مقابل 125.4 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي بزيادة 1.8%.

وأشار التقرير إلى أن الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بلغت نحو 18.3 مليار درهم، كما ارتفعت شهادات إيداع البنوك لدى المصرف المركزي إلى 150.2 مليار درهم بزيادة مقدارها 3.7 مليارات درهم عن شهر يوليو الماضي، بحسب صحيفة البيان.

وأكد ارتفاع عرض النقد ن 1 والذي يضم النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية من 502.7 مليار درهم بنهاية يوليو إلى 509 مليارات درهم بزيادة 1.3%.

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وأرجع التقرير زيادة عرض النقد ن 1 بشكل رئيس إلى ارتفاع الودائع النقدية من 426.4 مليار درهم إلى 433.6 مليار درهم بنمو 1.7%.وز

ولفت التقرير إلى انخفاض عرض النقد ن 2 والذي يشمل ن 1 إضافة إلى الودائع شبه النقدية ليصل إلى تريليون و362 مليار درهم مقابل تريليون و363 مليار درهم بنهاية يوليو بتراجع مقداره 1.4 مليار درهم.

وجاء التراجع بسبب تراجع النقد المتداول خارج البنوك بنسبة 1.2% ليصل إلى 433.6 مليار درهم، وتراجعت الودائع شبه النقدية 0.9% إلى 853.4 مليار درهم بنهاية أغسطس، بينما سجلت الودائع النقدية ارتفاعاً.

وأشار التقرير إلى أن عرض النقد ن 3 والذي يعبر عن السيولة الإجمالية للاقتصاد والبنوك ويشمل عرضي النقد ن 1 ون 2 والودائع الحكومية بلغ تريليوناً و632 مليار درهم مقابل تريليون و642 مليار درهم نهاية يوليو بتراجع مقداره 10.3 مليارات درهم وبنسبة سالب 0.6%.