شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة "جلفار" يوافق على إطفاء الخسائر من الاحتياطي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار"، على استخدام كامل الاحتياطي الاختياري البالغ 184.8 مليون درهم.

وبحسب بيان للشركة على سوق أبوظبي للأوراق المالية فإن مجلس الإدارة وافق أيضا على استخدام جزء من الاحتياطي القانوني بقيمة 376.9 مليون درهم لإطفاء خسائرها المتراكمة البالغة 561.7 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2018.

وقالت الشركة أن ذلك وفقاً لموافقة الجمعية العمومية المنعقدة في يوليو الماضي، وإفادة مدققي حسابات الشركة، والموافقة الواردة من هيئة الأوراق المالية والسلع.

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وسبق أن وافقت الجمعية العمومية للشركة، في يوليو الماضي، على استخدام الاحتياطي الاختياري والقانوني لإطفاء خسائر الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 96.2 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 30 مليون درهم خلال الربع المُقابل من 2018.

كذلك حققت الشركة صافي خسائر بلغ 187.8 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 48.4 مليون درهم خلال النصف المُقابل من 2018.