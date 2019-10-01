شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستقطب استثمارات بـ 46.6 مليار درهم خلال النصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عن أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي سجلت نمواً استثنائياً خلال النصف الأول من 2019.

حيث زادت قيمة تلك التدفقات الخارجية بما قيمته 46.6 مليار درهم، بنمو 135% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب بيانات "مرصد دبي للاستثمار" التابع لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي.

وكان مؤشر فايننشال تايمز "إف دي آي ماركتس" الذي يسجل بيانات تدفقات رأس المال ومشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة حول العالم، أورد دبي في المرتبة الثالثة عالمياً في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر من حيث تدفقات رؤوس الأموال وعدد المشروعات الاستثمارية الجديدة.

لتواصل دبي تقدمها خلال النصف الأول من عام 2019 في تصنيف المدن الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية، وتأكيد مكانتها كبيئة استثمار عالمية، تواكب تطلعات المستثمرين وتحولات التكنولوجيا وطموحات رواد الأعمال والمبتكرين في المنطقة والعالم.

وحققت دبي تقدماً ملحوظاً في جذب مشاريع التكنولوجيا المتقدمة والمواهب المتخصصة، إذ تشير بيانات "مرصد دبي للاستثمار" إلى نمو نسبة المشروعات التي تستخدم التكنولوجيا الفائقة والمتوسطة.

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إذ بلغت نسبتها 47% من إجمالي المشروعات الاستثمارية خلال النصف الأول من 2019، بحسب بيانات "مرصد دبي للاستثمار" والتصنيف المعتمد عالمياً من منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.

وجاءت مشروعات التكنولوجيا الفائقة والمتوسطة في صدارة المشروعات التي تخلق الوظائف الجديدة بحصة 48% من إجمالي 24 ألفاً و294 وظيفة جديدة استحدثتها مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من 2019.

وحافظت دبي على تصنيفها في المركز التاسع عالمياً على صعيد خلق فرص عمل جديدة عبر الاستثمار الأجنبي المباشر، بحسب مؤشر "إف دي آي ماركتس".

تشير بيانات "مرصد دبي للاستثمار" إلى أن عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر بالإمارة بلغ 257 مشروعاً في النصف الأول من 2019.

توزعت بنسبة 61% للمشروعات الجديدة و27% مشروعات أنواع الاستثمار الجديد، و6% لمشروعات إعادة استثمار، و5% لمشروعات عمليات الدمج والاستحواذ، و1% للمشاريع المشتركة الجديدة، بينما شكلت المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية 62% من إجمالي تدفقات رأسمال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي في النصف الأول من 2019.

وأظهرت البيانات مواصلة الولايات المتحدة الأميركية للصدارة في تدفقات رأسمال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي بنسبة 34%، في حين صعدت الصين إلى المرتبة الثانية بنسبة 28% وتلتها المملكة المتحدة في المركز الثالث بنسبة 11%، ثم فرنسا في المركز الرابع بنسبة 5% وسنغافورة في المركز الخامس بنسبة 5%، ومثلت الدول الخمس مجتمعة 83% من إجمالي تدفقات رأسمال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إمارة دبي في النصف الأول من 2019.