شكرا لقرائتكم خبر عن شركة "سيد" تحقق 616 مليون جنيه إيرادات العام المالى 2018-2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت البيانات الرسمية لشركة سيد للأدوية، إحدى شركات القابضة للأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن إيرادات الشركة خلال العام المالى المنتهى، بلغت 616 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 600 مليون جنيه العام المالى 2017-2018 .
وأوضحت البيانات ، أن أرباح الشركة تراجعت بشكل كبير خلال العام المالى 2018-2019 ، حيث بلغت 15 مليون جنيه، مقابل 52.3 مليون جنيه العام المالى 2017-2018 ، مشيرة الى أن إنتاج الأملاح الفوارة حقق خسائر خلال العام المالى بلغت 6.7 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 5.1 العام المالى السابق، فيما حقق إنتاج الإقراض ربحا، بلغ 11 مليون جنيه خلال نفس العام مقابل ربحا بلغ 17 مليون جنيه العام المالى 2017-2018.
كان وزير قطاع الأعمال العام افتتح مؤخرا خط إنتاج الأمبول، ومحطة المياه بتكلفة 75 مليون جنيه بشركة سيد للأدوية .
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