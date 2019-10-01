شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عصب الجهاز الإدارى للدولة فى 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مر الجهاز الإدارى للدولة فى مصر بأشكال مختلفة وارتبطت هذه الأشكال بالمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية، وتطلب ذلك إحداث تعديلات كبيرة فى هيكل الجهاز للدولة بما يتلاءم مع هذه المتغيرات، كما استدعى ضرورة إعادة النظر في حجم الجهاز الإدارى للدولة ، وفي هذا الإطار، ينشر ”الخليج 365” أبرز ملامح الجهاز الإدارى للدولة، وفقا لورقة بحثية أعدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية .

- يتكون الجهاز اإلداري للدولة من 3 أشكال تنظيمية وهي الوزارات، والهيئات العامة، والمحافظات

- يوجد بجانب الوزرات ما يعرف بوزارات الدولة وتنشأ بقرار جمهوري وعادة ما تكون لمهمة محددة

- عدد الوزارات المصرية 33 وزارة تتساوى مع أندونيسيا في أكبر عدد وزارات

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- يبلغ إجمالي الهيئات العامة في مصر نحو 217 هيئة عامة 215 منها مفعلة تنقسم الهيئات إلى نوعين وفقا لموازنة الهيئة وهما خدمية لا تهدف للربح واقتصادية تهدف للربح

تقسم جمهورية مصر العربية إلى 7 أقاليم اقتصادية و27 محافظة ما بين حضرية وريفية

- تتكون المحافظات من المراكز وعددها 188 مركز

- يصل إجمالي عدد المدن بالمحافظات على مستوى الجمهورية نحو 227 مدينة

- يبلغ عدد الأحياء بالمدن على مستوى الجمهورية نحو 91 حي و 1337 قرية

- يصل إجمالي الجهاز الإداري للدولة بإضافة أجهزة المدن الجديدة 2456 كيان