شكرا لقرائتكم خبر عن صناعات الطيران بدبى توقع صفقة تمويل بقيمة 300 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت "دبى لصناعات الطيران" صفقة تمويل غير مضمون لمدة 7 سنوات وبقيمة 300 مليون دولار مع 6 بنوك، بحسب وكالة "وام". وقام بنك أبوظبى التجارى بدور الضامن والجهة الرئيسية المكلفة بالترتيب للصفقة والجهة المكلفة بإدارة دفاتر الإصدار وسيتم استخدام مبلغ القرض لسداد الديون المضمونة ودعم احتياجات التمويل المستقبلية للشركة. Advertisements وقال فيروز تارابور الرئيس التنفيذى لشركة دبى لصناعات الطيران ان صفقة التمويل هذه التى يقودها ويتولى ترتيبها بنك أبوظبى التجارى سترفع إجمالى السيولة التى جمعوها فى الأشهر الـ 18 الماضية إلى 3.5 مليار دولار أمريكى وهذا يضمن للشركة قوة تمويلية كبيرة للمضى قدما فى خطط النمو الطموحة للشركة. من جانبه قال لودوفيك نوبيلى رئيس قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية فى بنك أبوظبى التجارى ان مساعد الشركة فى تحقيق أهدافها التمويلية الاستراتيجية تشمل زيادة النسبة المئوية للديون غير المضمونة فى هيكل الدين العام للشركة.

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